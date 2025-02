Ilgiorno.it - Sos slot a San Donato. L’ordinanza stacca la spina. Spente all’ora dei pasti

Gioco d’azzardo: arriva un’ordinanza a SanMilanese con restrizioni all’utilizzo dellemachine negli esercizi pubblici in tre fasce orarie individuate come tradizionalmente e culturalmente dedicate alle relazioni familiari. Ovvero, dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Le violazioni sono punibili con sanzioni amministrative da 25 euro a 500 euro. I volumi di denaro investiti nel gioco d’azzardo nel territorio cittadino hanno raggiunto cifre allarmanti. Nel 2023 nella sola SanMilanese sono stati spesi circa 59 milioni di euro, di cui 21 milioni nel gioco fisico (gratta e vinci, lotterie con i tagliandi) e 38 milioni di euro nel gioco online. Una cifra tale da spingere l’Amministrazione ad adottare un nuovo regolamento per prevenire e contenere la diffusione del gioco in città e ad avviare anche la campagna di sensibilizzazione denominata: “Non ti azzardare! Liberi dal gioco d’azzardo“.