Sono molto spaventata Chi teme il peggio dopo la squalifica di Sinner | terremoto nel mondo del tennis

davvero".l'accordo raggiunto tra Jannike la Wada, è Aryna Sabalenka a esternare le proprie preoccupazioni. La n.1 aldelsi vede bene dal commentare l'esito del caso, ma non nasconde di essere diventata estremamente cauta per evitare di infrangere le rigide regole antidoping e di fidarsi del sistema. "Se prima non mi importava di lasciare il bicchiere d'acqua e andare in bagno in un ristorante, ora non bevo più dallo stesso bicchiere - ha detto la bielorussa -. Questa cosa ti entra in testa. Se qualcuno ha usato una crema su di te e tu risulti positiva, ti attaccheranno e non ti crederanno o cose del genere. In sostanza si diventa troppo spaventati dal sistema. Non vedo come potrei fidarmi". Ma la Sabalenka non è l'unica a dirsi preoccupata.