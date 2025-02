Oasport.it - Snowboard, sette azzurri approdano agli ottavi nel PGS di Val St. Come

A Val St., in Canada, si sono concluse le qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 dialpino:sono approdatidi finale, ovvero Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti tra le donne e Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Edwin Coratti e Roland Fischnaller tra gli uomini.Nelle qualificazioni femminili il miglior crono è della nipponica Tsubaki Miki, che chiude con il crono complessivo di 1’16?61, mentre sono due le azzurre a staccare il pass per gli, ovvero Lucia Dalmasso, terza a 0?69, e Jasmin Coratti, 13ma a 3?42. Eliminate Elisa Fava, 21ma a 4?93, ed Elisa Caffont, la quale sba nell’elimination run ed è 32ma a 23?68.Nelle qualificazioni maschili doppietta azzurra con Gabriel Messner primo in 1’12?17 e Maurizio Bormolini secondo a 0?09, mentre si piazza quinto Daniele Bagozza, a 0?54.