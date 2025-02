Oasport.it - Snowboard oggi in tv, PGS Val St. Come 2025: orari domenica 16 febbraio, programma, streaming

Mancano quattro gare alla conclusione della Coppa del Mondo dialpino e l’Italia si giocherà una posta in palio elevata in questo weekend nel quale si vola oltreoceano, con la trasferta canadese di Val Saint-che proporrà due giganti paralleli nei quali Maurizio Bormolini proverà a restare in testa alla generale.LA DIRETTA LIVE DEL PGS DIDALLE 20.00Tra sabato 15 e16le nevi del Québec faranno da contorno ad una doppia gara cruciale per il prosieguo della stagione, con le fasi finali inalle 20.00 italiane di ciascuna giornata. Sono dodici gli atleti selezionati dal direttore tecnico Cesare Pisoni: oltre a Bormolini, Messner e Bagozza, saranno al via Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner e un quartetto per le gare femminili, con Lucia Dalmasso, Elisa Fava, Elisa Caffont e Jasmin Coratti, quest’ultima quinta nella classifica generale che sembra già nelle mani della giapponese Tsubaki Miki.