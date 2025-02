Snowboard infinito Fischnaller | è secondo nel gigante parallelo a Val St Come Bormolini 3

Leggi su Sportface.it

Rolandscrive un’altra meravigliosa pagina della sua straordinaria carriera, e a 44 anni torna sul podio della Coppa del mondo dichiudendo alposto la tappa di Val St.. Giornata davvero storica per l’azzurro, capace di chiuderela prova di, centrando il primo podio stagionale, nonché 51esimo di una carriera lunghissima e ricca di successi. In generale, in Canada va in scena un’altra grande prova di forza del team azzurro, che porta quattro atleti tra i primi cinque. A vincere, tra l’altro per la prima volta in carriera, è il tedesco Elias Huber, ma alle sue spalle, oltre a, ecco Maurizio, Gabriel Messner ed Edwin Coratti.Ora, la coppa del mondo divivrà una settimana di pausa per poi tornare l’1 e 2 marzo a Krynica, Polonia, penultimo appuntamento stagionale.