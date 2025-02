Oasport.it - Slittino, nelle gare miste successo per Germania 1 nel doppio e Austria 2 nel singolo

Leggi su Oasport.it

La tappa di PyeongChang (Corea del Sud) valevole come penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di2024-2025 si è chiusa, come tradizione di questa stagione, con le prove). Il bilancio per i colori azzurri è poco soddisfacente con un quinto posto nele un ottavo nelcon una eliminazione che brucia.Nella gara dimistonetto per1 (Toni Eggert/Florian Mueller e Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal) in 1:37.835 con 202 millesimi sull’(Thomas Steu/Wolfgang Kindl e Selina Egle/Lara Michaela Kipp), mentre completa il podio2 (Tobias Wendl/Tobias Arlt e Dajana Eitberger/Magdalena Matschina) a 327. Quarta posizione per Lettonia 1 (Martins Bots/Roberts Plume e Anda Upite/Zane Kaluma) a 405 millesimi, quinta per l’Italia (Ivan Nagler/Fabian Malleier e Andrea Voetter/Marion Oberhofer) a 582 millesimi, sesta per gli Stati Uniti (Zachary Di Gregorio/Sean Hollander e Chevonne Chelsea Forgan/Sophia Kirkby) a 682, settima per Lettonia 2 (Sevics-Mikelsevics/Krasts e Robezniece/Bogdanova) a 1.