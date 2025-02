Thesocialpost.it - Siracusa, precipita dal cestello di una gru: Raffaele Sicari muore dopo giorni di agonia, aveva 26 anni

Si chiamava26l’operaio vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto l’11 febbraio a. Il giovane era impegnato in interventi di manutenzione dell’illuminazione pubblica in via Piave quando è accaduto l’imprevisto.Secondo le prime ricostruzioni,si trovava suldi una gru quando, per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante avrebbe urtato il braccio meccanico, provocandone la caduta. L’impatto con il suolo è stato violentissimo e gli ha causato lesioni molto gravi.Subito soccorso, il giovane è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di, dove le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per arginare la grave emorragia cerebrale riportata nella caduta, madiè deceduto il 14 febbraio.