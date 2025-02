Tvplay.it - Sinner snobbato, arriva la sentenza del grande rivale dopo la squalifica

Leggi su Tvplay.it

Per Jannikladi tre mesi, bisogna registrare un’altradavvero importante.Questo weekend, di fatto, non è stato contraddistinto solo dal campionato. Al netto del Festival di Sanremo, infatti, la luce dei riflettori non è stata proietta solo sulla sfida scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi.ladella(Ansa Foto) tvplay.itPrima delle gare Lazio-Napoli e Juve-Inter, infatti, lo sport italiano è rimasto sconvolto da una notizia che riguarda il tennista numero uno al mondo, ovvero Jannik. Quest’ultimo, infatti, ha raggiunto un accordo con la Wada (Agenzia mondiale antidoping) per unadi tre mesi a causa del caso clostebol per cui era stato inizialmente prosciolto.