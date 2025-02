Ilveggente.it - Sinner, ribaltone totale: la verità sulla Wada

Jannik, colpo di scena last minute qualche ora prima dell’accordo con la: situazione stravolta in un battibaleno.La notizia della squalifica ha diviso il popolo del tennis. Da una parte c’è chi preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno e pensare che il Tas di Losanna avrebbe potuto infliggergli una squalifica molto più pesante. Dall’altra c’è chi pensa, invece, chesia comunque stato punito ingiustamente e che non meritasse di perdere neanche un solo torneo.: la(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’Agenzia mondiale antidoping aveva più volte sottolineato che Jannikrischiava grosso perché sarebbe stato, in questa situazione paradossale di cui non è direttamente responsabile, negligente. Avrebbe dovuto vigilare meglio, sostanzialmente, sull’operato dei membri del suo team, onde evitare che accadesse, per l’appunto, quello di cui siamo, purtroppo, a conoscenza.