Sinner potrà allenarsi per tre mesi in circoli non associati alla Federazione e senza colleghi professionisti

E adessoche farà? Questa è la domanda che da ieri tutti si fanno. L’accordo trovato con la Wada, l’agenzia mondiale dell’antidoping, obbliga Jannik al riposo forzato per almeno tre. Almeno negli appuntamenti ufficiali, nel privato il numero uno al mondocontinuare adcon alcune prescrizioni.Infatti, l’italianopreparare il torneo di Roma allenandosi neio nelle strutture che non sono associate. Lo scrive anche il Corriere dello Sport.“In deroga all’articolo 10.14.1, un atleta – spiega il regolamento – può tornare adcon un team o a utilizzare le strutture di un club o di un’altra organizzazione: durante gli ultimi duedel periodo di squalifica dell’atleta, o l’ultimo quarto del periodo di squalifica imposto”. Durante il periodo di squalificanondunque accedere alle strutture o ai, macomunquein privato per preparare il ritorno in campo, che potrebbe avvenire in occasione degli Internazionali d’Italia il 7 maggio.