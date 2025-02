Biccy.it - Simone Cristicchi su ProVita e Giorgia Meloni non prende le distanze: le sue parole

Leggi su Biccy.it

In questi giorni sanremesi è tornata virale una dichiarazione di qualche anno fa diche si era dichiarato contrario (all’epoca, avrà cambiato idea?) alla Gestazione Per Altri, la GpA, nota anche come “utero in affitto”. A tal proposito grandi applausi per il brano li ha ricevuti pubblicamente anche da parte di alcuni esponenti della destra come Matteo Salvini,e l’associazione. Senza dimenticarci diPillon, l’unico che è riuscito a inserire pure qua i gay. “Quando a Sanremo si fa musica e non propaganda LGBT escono canzoni coraggiose, come quella diche affronta con dolcezza il tema delle malattie neurodegenerative dei nostri anziani. La famiglia è anche questo:rsi cura dei nonni, che tornano bambini. Bravo!”.Ospite a Domenica In, aè stato chiesto un parere sul fatto cheavesse in qualche modo fatto sua la canzone Quando Sarai Piccola e cosa ne pensasse che un’associazione anti-abortista avesse usato il brano come inno.