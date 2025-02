Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza e tessuto economico, siamo la Cenerentola in provincia"

RIVA DEL PO "come valore sociale". È questo il tema dell’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà il prossimo 1° marzo alle 10 al Club Seventy One a Berra. L’appuntamento, che vedrà presente il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni, è promosso dal Circolo Fratelli d’Italia di Riva del Po, che affida ad una nota le motivazioni dell’iniziativa, che sarà anche occasione per il rinnovo delle cariche. "Ferrara è notoriamente ladell’Emilia-Romagna e Riva del Po lo è di Ferrara – spiegano i referenti del Circolo, coordinato da Francesco Robboni –. Anche il tentativo di fusione di due comuni poveri non ha sortito l’effetto sperato, anzi, ad essere onesti, al momento ha presentato solo aspetti negativi. A otto mesi dall’insediamento della nuova maggioranza ancora nessun progetto è stato presentato.