Ilrestodelcarlino.it - Si fa l’anello del gas nell’area Grottino-Filetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Entro l’anno sarà realizzatogas-metano nella zona. "Durante i nostri incontri pubblici, ci hanno mostrato tutta la loro rassegnazione ed amarezza per le promesse avute in passato mai mantenute – spiegano gli Amministratori - ci siamo quindi attivati con la società Edma Reti Gas Srl e siamo riusciti a risolvere questo annoso problema: l’Amministratore Delegato della società ha infatti ufficializzato che entro quest’anno verrà realizzata l’opera". Il cui costo è di 400 mila euro. "Come Giunta di Senigallia abbiamo, nel frattempo, incaricato uno studio geologico per progettare i lavori di eliminazione delle due frane che si trovano lungo la Strada del, così che anche questa strada, come accaduto per quella Cannella Roncitelli, torni ad essere pienamente transitabile - conclude l’Amministrazione – l’Amministratore Delegato di Edma Reti Gas ha altresì annunciato per il 2026 l’inizio ed il termine dei lavori per l’estensione della rete gas a San Silvestro ( zona Fabbrici Ville ) per un importo di 300 mila euro.