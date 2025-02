Oasport.it - Short track, Italia straordinaria a Milano. Staffetta maschile da sogno, bene Sighel e Fontana

La prima edizione del World Tour diè andata in archivio e l’ha vissuto un’ultima tappa dida favola. Sul ghiaccio che ospiterà le gare olimpiche il prossimo anno, la squadra azzurra è stata semplicemente fenomenale, conquistando ben sette podi al Forum d’Assago. In totale sono stati diciotto i podi da parte dell’, un risultato davvero eccezionale per la squadra del CT Kenan Goudec.Una tre giorni milanese che si è chiusa con il botto per l’. Infatti proprio all’ultima gara è arrivata lavittoria da parte della, che mancava all’addirittura dal 2007 quando era Coppa del Mondo. Il quartetto composto da da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietroe Luca Spechenhauser ha concluso al primo posto dopo una finale emozionante e che si è decisa all’ultimo giro conche ha battuto il canadese William Dandjinou in un duello veramente incredibile.