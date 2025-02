Oasport.it - Short track, Italia sontuosa nella staffetta maschile a Milano: Sighel batte Dandjinou

superlativa al Forum di Assago. Gli azzurri sono esaltati letteralmente in quest’ultimo giorno di gare della tappa conclusiva del World Tour di. Sull’anello di ghiaccio meneghino, casa di questa disciplina nelle Olimpiadi Invernali diCortina 2026, è arrivato il settimo podio di questo appuntamento per la compagine nostrana, il quarto del day-3.Mancava solo la vittoria all’appello e il podio più alto si è materializzato in una fantastica. Il quartetto formato da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietroe Luca Spechenhauser è andato a prendersi il primo successo stagionale, al termine di una gara dalle palpitanti emozioni.Nelle prime fasi gara tattica, con i pattinatori del Bel Paese in ultima posizione, pronti a lanciare l’attacco. A metà della prova si è dato inizio ai fuochi d’artificio, col Canada che ha cercato di creare un minimo margine, rispetto ai competitors.