Ilrestodelcarlino.it - Shoah ’E dopo?’. Il difficile ritorno alla vita. I sopravvissuti, l’identità ebraica e i dubbi

’E dopo? Identità ed ebraismo nella contemporaneità’, il titolo del ciclo di incontri organizzati da Isco, Unife e Meis. L’Istituto di Storia Contemporanea in collaborazione con l’Università e il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della, presenta il ciclo di incontri a cura di Andrea Baravelli ’E dopo? Identità ed ebraismo nella contemporaneità’. Per idella, ilnon fu affatto facile. Un composto di paura, insensibilità e rifiuto si distese sull’Italia dell’immediato dopoguerra. Se alcuniscelsero di abbandonare, per meglio confondersi nel grande corpo dell’italianità, altri decisero invece di avviare un dilaniante viaggio interiore per comprendere e capirsi. Anche perché, a differenza del passato, il panorama era complicato dall’esistenza di un nuovo, potentissimo e affascinante, punto di riferimento: lo stato di Israele.