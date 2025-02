Quotidiano.net - Shakira ricoverata in ospedale, annullato il concerto a Lima. “Ho dolori addominali”

(Perù), 16 febbraio 2025 -in. L'icona della musica latina ha accusato deiche l’hanno costretta ad annullare ilprevisto per questa sera nella capitale peruviana. Lo ha annunciato lei stessa sui social media. "Non sono in grado di tenere un” “Ieri sera sono dovuta andare al pronto soccorso per un dolore addominale e al momento sonoin”, ha annunciato la cantante colombiana 48enne sul suo account Instagram. “I medici che mi hanno in cura mi hanno informato che non sono in grado di tenere unstasera", ha aggiunto la cantante in un messaggio in spagnolo e inglese. Il tour mondialeaveva programmato due concerti allo Stadio Nazionale di, per oggi e domani, i cui biglietti sono esauriti da settimane.