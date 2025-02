Ilrestodelcarlino.it - Sfilano i carri la domenica e il martedì

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Saranno otto iche sfileranno2 marzo per l’edizione 2025 del Carnevale Sambenedettese e altri sei percorreranno il centro Martedi Grasso 4 marzo in collaborazione con i Carnevali di Castignano, Castel di Lama e Comunanza. L’amministrazione comunale è infatti intenzionata a rilanciare la sfilata deiallegorici per dare nuova vita alla settimana in maschera, anche in Riviera. Le creature in cartapesta realizzate dall’associazione ’Amici del Carnevale’ saranno quattro e i temi spazieranno come sempre tra fantasia e attualità. Ce ne sarà uno dedicato ad ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ e uno sullo ‘Scioglimento dei ghiacciai’. Ci sarà spazio anche per la musica, con un carro dedicato ai vari strumenti musicali con pianoforti, violini, chitarre e trombe, fino ad arrivare alla spettacolare ‘Locomotiva dei desideri’.