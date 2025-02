Panorama.it - Sfida all’ultimo satellite

Leggi su Panorama.it

Martedì 4 febbraio il razzo Falcon 9 è partito dalla Space Force Station a Ca pe Canaveral in Florida per lanciare 21 satelliti Starlink nell’orbita bassa attorno alla Terra. La missione è stata un successo: 13 satelliti avevano la capacità «di accesso senza interruzioni a strumenti di comunicazione testuale, servizi vocali e dati per telefoni LTE (cellulari, ndr) in tutto il mondo». Sulla schermata del sito di SpaceX, la casa madre dell’avventura nello spazio fondata da Elon Musk, scorre il numero aggiornato delle 429 missioni compiute dal Falcon 9. Panorama rivela i dettagli della proposta di SpaceX che garantirebbe al «governo italiano un sistema di tele comunicazioni sicuro, resiliente e immediatamente operativo» colmando il «buco» rispetto al progetto europeo Iris², che vedrà la luce, se tutto va bene, dal 2030 in poi.