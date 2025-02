Zonawrestling.net - Seth Rollins e il sogno di restare in WWE dopo il ritiro:”Sto iniziando a vedere l’industria da una prospettiva diversa”

è una presenza fissa in WWE da 14 anni, accumulando titoli mondiali, vittorie alla Royal Rumble e un incasso del Money in the Bank che resta uno dei momenti più leggendari nella storia della compagnia. Ma, sebbene stia ancora performando ad alti livelli,sa che la sua carriera sul ring non durerà per sempre e sta già pensando a cosa fare.Durante un’intervista con Kim Bhasin di Bloomberg al Super Bowl LIX Radio Row,ha rivelato che assumere un ruolo dirigenziale in WWE è qualcosa che sta prendendo seriamente in considerazione una volta terminata la sua carriera da lottatore:“Penso che il mio futuro a lungo termine sarà probabilmente ancora nel, in WWE, in qualche ruolo dietro le quinte” ha detto. “Credo che qualcuno dovrà gestire quel posto prima o poi, quando l’attuale dirigenza deciderà di farsi da parte.