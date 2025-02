Ilgiorno.it - Sessant’anni d’innovazione. Abb prima in sostenibilità: "Pensiamo ai i giovani"

Abb, una storia che continua dopo 60 anni all’insegna dell’efficientamento energetico e della formazione perssimi. Recentemente ha ottenuto la certificazione zero waste to landfill, ma è proprio sulla politica dellache Abb ha concentrato i maggiori sforzi negli ultimi anni e può essere considerata azienda pioniere nel settore delle tematiche relative alla all’efficienza energetica. "Lo scopo – afferma Aida Curci, responsabile dell’Oem Hub, un centro di sviluppo di soluzioni per l’efficienza energetica che serve tutto il sud Europa – è quello di ridurre al minimo, se non addirittura azzerare, le emissioni adottando la politica dell’economia circolare". La certificazione ottenuta a Vittuone fornisce assolute garanzie sul sistema della gestione dei rifiuti e si aggiunge alle altre certificazioni ottenute dagli stabilimenti di Frosinone, Santa Palomba, Dalmine e Garbagnate Monastero.