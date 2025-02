Ilfattoquotidiano.it - “Servono voli per rimpatriare gli afghani, la Germania tratti coi talebani”: la richiesta del governatore della Baviera dopo l’attacco di Monaco

A una settimana dalle elezioni in, cresce la tensione sul tema migranti. E mentre Afd è il secondo partito dietro la Cdu e dal cancelliere Scholz arriva il monito agli Stati Uniti di non interferire con le elezioni, ilbavarese Markus Soeder, a tre giorni dall’attentato nella sua regione, chiede di trattare al più presto con iper espellere glidalla. “Prima Aschaffenburg, adesso: ora basta. Laha bisogno di un piano immediato sull’stan“, ha dichiarato a tre giorni dell’attentato in un’intervista sulla Bild am Sonntag. Soeder chiede che Annelena Baerbock e Nancy Faeser, ministre dell’Interno e degli Esteri del governo Scholz, si attivino per trattare con ia partire da lunedì suidi rimpatrio. “C’è bisogno di un volo alla settimana”, ha affermato.