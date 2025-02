Liberoquotidiano.it - "Serve rafforzare la sicurezza collettiva". Macron esorta l'Ue: i timori dietro l'appello

Nel primo anniversario della morte dell'oppositore del Cremlino, Alexei Navalny, la Russia ha intensificato i bombardamenti sull'Ucraina, colpendo con droni le infrastrutture critiche di Mykolaiv e lasciando "oltre 100mila persone al freddo", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Chi vuole davvero la pace e si prepara ai negoziati non agisce in questo modo", ha sottolineato il leader ucraino. Proprio i negoziati di pace restano al centro delle tensioni tra Europa e Stati Uniti. L'amministrazione Trump prosegue con il suo piano di colloqui con la Russia in Arabia Saudita, al momento senza rappresentanti ucraini né europei. Washington infatti assicura di voler coinvolgere entrambe le parti. Il piano prevede un primo incontro bilaterale con la Russia, seguito da uno con l'Ucraina e infine colloqui congiunti.