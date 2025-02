Livornotoday.it - Serie D | Livorno-Siena 3-1, le pagelle: Rossetti indemoniato, brilla Bacciardi

Leggi su Livornotoday.it

Miglior modo per festeggiare i 110 anni dalla nascita della società, per il, non poteva esserci. Gli amaranto, all'Armando Picchi, hanno superato in rimonta per 3-1 ilgrazie alla doppietta died il gol di. Un successo che permette agli uomini di Paolo Indiani di.