Serie D | Livorno-Siena 3-1 Indiani | Primo tempo di categoria superiore felici per i nostri tifosi

L'ennesima prova di forza, quella data dalnel derby con il. Gli amaranto, in un Armando Picchi vestito a festa, hanno superato in rimonta per 3-1 ildando un'ulteriore spallata al campionato: ben 13 i punti di vantaggio sul Foligno secondo in classifica, con il torneo tenuto.