Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo, che esame. Derby a Poggibonsi

Momento delicato per ilche vuole uscire dall’attuale periodo negativo, andando a fare risultato a, in una trasferta difficile e piena di insidie, ma alla portata dei ragazzi di Tommaso Bellazzini. Reduci da appena un punto nelle ultime quattro giornate, i colchoneros non vogliono sbagliare, visto che, anche se la situazione di classifica è ancora tranquilla, con l’attuale sesto posto a quota 35, è assolutamente vietato distrarsi: il calendario è in salita, contro squadre forti e blasonate; non si può lasciare quindi niente di intentato. Il brusco ko casalingo di domenica scorsa ha lasciato il segno, ma il gruppo si è allenato con la solita, massima concentrazione e medita un pronto riscatto, anche se il compito, come detto, non è per niente facile. Ilè avversario tosto e strutturato: in classifica tallona proprio il Ghivi ad appena tre lunghezze e viene dal pari a reti bianche di Tavarnelle con il Sam Donato; un risultato importante che sta lì a dimostrare come i giallorossi senesi siano in buona forma.