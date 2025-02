.com - Serie D / Ancona e Civitanovese si dividono la posta in palio

Un pareggio equo, 1-1 finale, al termine di un derby arduo e dai ritmi alti. L’fa il suo ma fatica ad incidere nelle retrovie avversarie durante la ripresa, emerse le solite difficoltà realizzative dai 16 metri e secondo pareggio nelle ultime tre giornate. Intanto la Curva Nord reclama certezze: “Marconi, o sei all’altezza o fatti da parte. È finita la pazienza”, 16 febbraio 2025 – L’esce dal Polisportivo Comunale di Civitanova Marche con un 1 punto in tasca.Termina 1-1 tra SSCCalcio al termine di un derby, come da pronostico arduo. Per i dorici, un’avversaria arcigna che ha saputo vendere cara la pelle creando ripetutamente grattacapi alle retrovie avversarie.che ancora una volta si trova di fronte alle solite difficoltà all’interno dell’area piccola.