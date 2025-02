Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 27esima giornata ancora una sconfitta del Crotone in trasferta. Difesa pitagorica distratta in occasione dei due gol

Avellino 21Marcatori: 66° Rigione, 87° Vinicius, 91° PatiernoAvellino (4-3-1-2): Iannarilli, Todisco (Cionek), Rigione, Enrici, Cagnano, Palmiero (Palumbo), De Cristofaro, Sounas (Rocca), Panico (Russo), Patierno, Lescano (D’Ausilio). All. Riccio (Biancolino squalificato)(4-2-3-1): Sassi, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (Stronati), Gallo (Schiro’), Vinicius, Vitale (Ricci), Tumminello, Oviszach (Silva), Gomez (Murano). All. Longo Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1Ass. Giorgio Ermanno Minafra (Roma2)-Elia Tini Brunozzi (Foligno)Quarto giudice a bordo campo: Valerio Vogliacco di BariAmmoniti: Di Pasquale, Panico, Guerini, ViniciusAngoli: 9 a 2 per l’AvellinoRecupero: 2 e 5 minutiGli appuntamenti importanti, quelli che vanno fatti propri per raggiungere un determinato traguardo, non sono alla portata del