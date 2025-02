Reggiotoday.it - Serie A3, Gioia del Colle mette il turbo e sorpassa Domotek Volley

Leggi su Reggiotoday.it

Non basta un primo set da urlo. Lapaga dazio in trasferta, sul caldo campo deldel. Operazione sorpasso effettuata per i locali che superano, con grinta e precisione, la resistenza amaranto.La trasferta in casa del Lecce e la sfida finale di regular season contro Ortona.