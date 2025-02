Rompipallone.it - Serie A, Tah annuncia il suo futuro: scelta tra Juve o Inter

È stato un mercato importante per la Juventus, con l’Inter che ha valutato altri colpi a zero a fine stagione e con questo che potrebbe trovarsi nel nome di Jonathan Tah.Il forte centrale di difesa rappresentava l’occasione di calciomercato low cost qualora una tra Inter o Juventus avesse deciso anzitempo di battere ogni concorrenza, considerando che poi a fine stagione sarà asta aperta proprio per lo stesso Tah.Il difensore della Germania e del Bayer Leverkusen è lontano da un rinnovo che, nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2025, proprio non pare arrivare. Ed è di questo, con addio a fine stagione, che si è parlato nell’intervista che lo stesso obiettivo di calciomercato della Juventus, così come dell’Inter, ha rilasciato in Germania all’emittente corrispettiva di Sky Sport in terra tedesca.