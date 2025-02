Sololaroma.it - Serie A, l’Udinese stende l’Empoli: 0-0 tra Monza e Lecce

Si sono concluse le due sfide delle 15:00 della 25ª giornata diA. Al Bluenergy Stadium,supera 3-0grazie alla doppietta di Ekkelenkamp e al gol di Thauvin nel finale, mentre all’U-Power Stadium termina 0-0 lo scontro salvezza tra. Udinese-Empoli 3-0si conferma in un ottimo momento di forma, dominando il gioco sin dai primi minuti. Al 19? i padroni di casa sbloccano il risultato con Ekkelenkamp, al secondo gol consecutivo dopo quello con il Napolo, bravo a deviare con la punta la conclusione iniziale di Atta.ha diverse occasioni in contropiede con Kouamé, che spreca due buone occasioni davanti a Sava. Al 37? sono i bianconeri a sfiorare il raddoppio, ma Bijol all’interno dell’area piccola perde il tempo per realizzare il più facile dei gol.