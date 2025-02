Ilfogliettone.it - Serie A, il riepilogo della 25^ giornata: risultati e classifica

Leggi su Ilfogliettone.it

All’U-Power Stadium, la sfida salvezza tra Monza e Lecce termina senza reti. Un risultato che, considerando la, sorride più ai pugliesi che ai brianzoli, ancora ultimi.Nel primo tempo, il Lecce si rende più pericoloso con una traversa colpita da Helgason su punizione e un tiro al volo di Krstovic neutralizzato da Turati. Nella ripresa, il Monza di Alessandro Nesta (tornato in panchina) cresce, sfiorando il vantaggio con Caprari, fermato da una parata eccezionale di Falcone. Da segnalare il debutto di Keita Balde, ma il risultato non si sblocca. Un punto che lascia il Monza in difficoltà, mentre il Lecce continua a mantenere vive le speranze di salvezza.Udinese travolgente: 3-0 all’EmpoliL’Udinese prosegue il suo momento positivo dopo la buona prova contro il Napoli, travolgendo l’Empoli con un netto 3-0 alla Dacia Arena.