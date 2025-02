Serieanews.com - Serie A, 25ma giornata: Roma di misura, ecco com’è finito il Derby d’Italia

Leggi su Serieanews.com

A, ladi campionato: lavince dico’èilA,dichi ha vinto ilAnewsLadiA ha regalato emozioni infinite, a partire dagli anticipi del sabato, con il pareggio del Napoli contro la Lazio ma anche la vittoria didel Milan contro il Verona. Vediamo, però, come sono andate le gare della domenica.Fiorentina-Como 0-2: la meglio gioventù larianaIl lunch match è la vera sorpresa di questo turno. La Fiorentina favorita è caduta in casa incassando la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Insomma, un ko durissimo per i Viola che sono in lotta per l’Europa. La formazione allenata da Cesc Fabregas ha steso la Fiorentina con la meglio gioventù, con Diao acquistato a gennaio e Nico Paz, la stellina che sta incantando laA.