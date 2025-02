Ilfoglio.it - Sergio Bernal, “Re” del flamenco: “Il sogno di chi danza è essere indimenticabile”

Sta tutto nel duende, l’esoterico vocabolo spagnolo che si traduce bene solo con parafrasi. Cosa non è lo spiegò Federico García Lorca: non è un angelo, non una musa né il diavolo stesso. Per descriverlo ricorse a un tedesco, citando Goethe a proposito di Paganini: duende è il “potere misterioso che tutti sentono e nessun filosofo spiega”. Il duende, aggiunse il poeta andaluso, non viene da fuori ma “bisogna risvegliarlo nelle più recondite stanze del sangue”. Soprattutto se sei un artista di, “nessuna emozione è possibile senza l’arrivo del duende”: quando non c’è, l’arte è un inganno che sarà scoperto. Di duende abbonda, trentacinque anni, madrileno,tore e coreografo noto alle platee mondiali come “il Re del”. Si è appena esibito in Belgio e in Francia e si riaffaccerà in Italia con la sua compagnia il 22 e 23 febbraio perinfiera a Firenze, prima di intraprendere una tournée prodotta da Daniele Cipriani Entertainment, che dal 28 di questo mese a Trieste al 29 marzo a Brescia lo porterà in nove città con due spettacoli: “Una Noche con” e “SeR”, scritti assieme a Ricardo Cue.