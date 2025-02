Oasport.it - Sei Nazioni 2025, i convocati dell’Italia per il match con la Francia: Spagnolo rientra dalla squalifica

Leggi su Oasport.it

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei 33per il raduno di Roma che fa da preludio aldella terza giornata del Sei, che vedrà gli azzurri affrontare ladomenica 23 febbraio alle ore 16.00 allo Stadio Olimpico di Roma.Nella lista degli azzurri, a cui si aggiunge l’invitato Mirko Belloni, compare il nome di Mirco, chedopo la, mentre non sono presenti causa infortunio Dino Lamb e Monty Ioane. Chiamato anche Matteo Canali, che aveva fatto parte del gruppo iniziale per la sfida inaugurale alla Scozia.Rugby, URC: Edimburgo-Zebre 17-22. La franchigia federale vince in Scozia in inferiorità numericaIPiloniSimone FERRARI (Benetton Rugby, 61 caps)Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 49 caps)Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)Luca RIZZOLI (Zebre Parma, 2 caps)Mirco(Benetton Rugby, 11 caps)Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 22 caps)TallonatoriTommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 30 caps)Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 30 caps)Seconde LineeMatteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 49 caps)Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 4 caps)Federico RUZZA (Benetton Rugby, 61 caps)Terze LineeLorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)Michele LAMARO (Benetton Rugby, 45 caps)Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 60 caps)Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 11 caps)Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 29 caps)Mediani di MischiaAlessandro GARBISI (Benetton Rugby, 15 caps)Martin PAGE-RELO (Lione, 15 caps)Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)Mediani di AperturaTommaso ALLAN (Perpignan, 83 caps)Paolo GARBISI (Toulon, 44 caps)Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)CentriGiulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 43 caps)Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 25 caps)Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)Ali/EstremiAnge CAPUOZZO (Stade Toulousain, 25 caps)Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)Simone GESI (Zebre Parma, 2 caps)Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 13 caps)InvitatiMirko BELLONI (FEMI-CZ Rovigo, esordiente)Atleti non considerati per infortunioMonty IOANE (Lione, 37 caps)Dino LAMB (Harlequins, 11 caps)Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps)Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 9 caps)