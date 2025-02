Ilfattoquotidiano.it - “Se Elon Musk sente quello che sto per dire mi spara”: le rivelazioni e i “dettagli inquietanti” di suo padre Errol Musk

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Selomi sparerà o qualcosa del genere. Ma comunque èche penso”. Non usa mezzi terminidel visionario imprenditore, per descrivere il rapporto con il figlio e, soprattutto, per giudicare il suo ruolo di genitore. In un’intervista al podcast Wide Awake, ripresa dal Daily Beast, l’ingegnere elettromeccanico (ed ex co-proprietario di una miniera di smeraldi in Zambia) definisce senza mezzi termini il CEO di Tesla e SpaceX “un pessimo”.Le accuse disono pesanti: “No, non è stato un buon”, afferma, puntando il dito contro l’eccessivo affidamento alle tate. “Il primo figlio era troppo legato alle tate, ed è morto proprio mentre era accudito da una tata”. Una dichiarazione, questa, che riapre una ferita mai rimarginata: la morte di Nevada Alexander, primogenito die della scrittrice canadese Justine Wilson, avvenuta nel 2002 a sole dieci settimane di vita a causa della SIDS (la sindrome della morte improvvisa del lattante).