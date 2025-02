Lanazione.it - Scuola chiusa nel giorno di sciopero. Botta e risposta in sala consiliare

Leggi su Lanazione.it

Si chiude la querelle nata intorno alla denuncia dei prof che, lo scorso 29 novembre, avevano trovato ladi Sant’Eraclioin occasione delloproclamato da Cgil e Uil e che non erano potuti entrare a tenere regolarmente lezione. Il tutto, poi, certificato dai carabinieri che erano stati chiamati sul posto. Stando allafornita dall’assessore Elisabetta Ugolinelli alla consigliera comunale di Forza Italia, Barbara Di Nicola, che aveva presentato una interrogazione, il problema sarebbe stato il troppo zelo di un funzionario, essendo la dirigente scolastica in congedo. Lo spiega nel dettaglio proprio la consigliera Di Nicola: "La dirigente ha inviato la suaall’assessore competente, riferendo che lei in quelsi trovava in congedo ed aveva delegato un funzionario, aggiungendo altresì di aver appreso del grave fatto solo dalla stampa e nel dettaglio solo dall’interrogazione della sottoscritta.