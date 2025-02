Cataniatoday.it - Scontro tra due auto in via Ventimiglia: conducente intrappolato salvato dai vigili del fuoco

Leggi su Cataniatoday.it

deldel comando provinciale di Catania sono intervenuti, nella mattinata di oggi, per un incidente stradale in viaangolo via Verdi. Giunti sul posto idelhanno messo in sicurezza le duevetture ed estratto uno dei due conducenti che a causa del.