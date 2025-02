Ilfoglio.it - Sconcerto a Sanremo: vince Olly. Ora via alle discussioni da bar

Leggi su Ilfoglio.it

Il 75esimo Festival della Canzone Italiana disi è chiuso con un risultato sconcertante. Ha vinto, 23enne genovese ex-rugbista, laureato in economia, con all’attivo un precedente da queste parti, in cui però non aveva lasciato il segno. Ha battuto di un’incollatura il simpatico Lucio Corsi, eterno indipendente, noto solo a un piccolo culto di ammiratori del suo stile da cantastorie dell’innocenza, a suo agio nel famigerato duetto con Topo Gigio. In un podio clamorosamente tutto maschile sono finiti poi Fedez, Simone Cristicchi e Brunori Sas, uno per l’altro titolari di partecipazioni al festival poco riuscite, ma evidentemente apprezzate dal grande pubblico e anche dagli addetti ai lavori. I grandi sconfitti sono Giorgia, che aveva palesemente la migliore canzone, opera di Blanco e l’ha cantata alla perfezione, con il suo stile molto classico e Achille Lauro, che è stato il personaggio forte della manifestazione, non ha fatto altro che raccogliere grande stampa e cenni d’assenso dai famosi in circolazione, ma evidentemente non voti sufficienti a farlo andare oltre il settimo posto.