Oasport.it - Sci di fondo, Jessie Diggins vince la 20 km tl mass start di Falun ed allunga ancora nella generale

, in Svezia, si conclude la nona tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di, l’ultima prima dei Mondiali: la 20 km femminile in tecnica libera con partenza in linea viene vinta dalla statunitense, che consolida ulteriormente il pettorale giallo di leader dellae va anche in vetta alla classifica distance, sfruttando l’assenza della norvegese Astrid Oeyre Slind, non partita.In casa Italia la migliore è Maria Gismondi, 21ma, ma vanno a punti anche Anna Comarella, 32ma, e Martina Di Centa, 37ma. Gara quasi perfetta per la statunitense, che dopo essere passata in testa al primo intermedio con punti bonus per la classifica di Coppa del Mondo, dopo 10.4 km, davanti alla svedese Ebba Andeon, si fa bruciare dalla stessa avversaria al secondo rilevamento, posto dopo 14.