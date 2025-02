Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto in paese. Grave anziana di 87 anni

Madre e figlio sono rimasti feriti, ieri mattina, in un incidente tra dueaccaduto in via Trieste a Reggiolo, all’altezza dell’incrocio con via Togliatti. E’ accaduto poco prima delle 11. Si sono scontrate una Fiat Punto e un’Audi. Ad avere la peggio è stata una pensionata di 87, S.P., residente in, che era incon il figlio, S.V., 54, rimasto ferito in modo none portato al pronto soccorso di Guastalla dall’ambulanza della Cri di Fabbrico. Illeso, invece, il giovane di 29, residente a Gonzaga di Mantova, che guidata l’Audi. Molto serie, invece, le condizioni della pensionata, in particolare per un trauma cranico con profonda ferita alla testa, con l’intervento del personale medico non certo favorito dall’età non più giovane della paziente. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, la pensionata è stata trasferita in elicottero al Maggiore di Parma e ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata.