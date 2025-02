Juventusnews24.com - Schelotto non si fida: «L’Inter non sottovaluti questa Juve. Stasera potrà essere la partita di…»

di RedazionentusNews24non si: le sue dichiarazioni a Sky Sport in vista della sin programmaall’Allianz Stadium. Cosa ha dettoEzequielè intervenuto a Sky Sport per parlare della strae Inter disera. Di seguito le sue parole.– «non deve sottovalutare lantus. E’ un’ottima squadra, con grandissimi giocatori., però, ha la grande opportunità di sorpassare il Napoli. Mi auguro che i nerazzurri facciano una grandee che portino a casa i tre punti. Non bisogna dimenticare un’assenza importante come quella di Marcus Thuram mapunto su Lautaro. Inzaghi? Mi piace tantissimo per come fa giocare la squadra.chi vincerà i duelli sulle fasceavere un grosso vantaggio. Vedremo tanti duelli, sarà una bella»Leggi suntusnews24.