Baritoday.it - Scavi per la rete elettrica a Poggiofranco: cambiano i percorsi di alcuni bus

Variazioni di percorso perbus Amtab al quartieresono in programma dal 18 al 21 febbraio. L'azienda di trasporto, infatti, per consentire lavori di scavo per la canalizzazioneprevisti in via De Laurentis, ad angolo con via Lucarelli, ha disposto delle modifiche.