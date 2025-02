Tvpertutti.it - Scaletta Domenica In speciale Sanremo 2025: tutti gli orari e i cantanti

La settimana più attesa della musica italiana si conclude con un appuntamento imperdibile:In. L'evento, condotto da Mara Venier, andrà in onda18 febbraio su Rai1 in diretta dal Teatro Ariston di. Per l'occasione, la trasmissione avrà una durata eccezionale, dalle 14:00 alle 19:55, subito dopo il Tg1 delle 13:30.Un'edizioneper celebrare il Festival diCome da tradizione, anche quest'annoIn dedicherà un'intera puntata al Festival, ospitando sul palco dell'Ariston il vincitore della 75ª edizione di, Olly, insieme ai 26in gara. Tuttavia, tre artisti non saranno presenti, lasciando un vuoto nell'elenco degli ospiti.Oltre agli artisti protagonisti di, la puntata sarà arricchita dalla presenza di numerosi opinionisti e giornalisti esperti del settore, tra cui Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e Beppe Angiolini, esperto di moda.