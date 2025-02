Lanazione.it - ’Scacco matto a Siena’, tornei, spettacoli e mostre

Il caos apparente anima il Santa Maria della Scala: lo è già stato ieri con l’intreccio, anche un po’ dispersivo ma inevitabile, fra incontri sulla ludopatia e ordinate e silenziose sfide di scacchi, compresa la presenza delle più giovani generazioni di adolescenti, tutti abilmente consapevoli che questo gioco è disciplina molto simile alla vita. Era iniziata venerdì la tre giorni dedicata, in sintesi, alla bellezza del gioco, quello sano, consapevole e ricco di spunti. L’evento si chiama "Siena fa scacco" cercando di insegnare questa forma di arte che diventa scienza per chi sale di livello. Già ieri era possibile visitare la parallela mostra d’arte contemporanea organizzata dalla Galleria Sensi Arte e due fotografiche curate da Claudio Sericano. Magari qualche informativa più precisa ’sul posto’ avrebbe fatto comodo ma l’evento, quello di scacchi organizzato dalla Mens Sana Scacchi in collaborazione con il Comune di Siena, è stimolante e ha avuto il merito di coinvolgere generazioni ’a rischio’ di derive non certo edificanti.