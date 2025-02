Serieanews.com - Sartori rinnova, ma che delusione: una big lo ha sedotto e abbandonato – ESCLUSIVA

Giovannie il Bologna, il matrimonio continua: ha rischiato seriamente di saltare per l’inserimento di una grande del nostro campionato, ma che: una big lo ha(Foto: LaPresse) – serieanews.comGiovanniè ufficialmente il direttore sportivo del Bologna fino al 2027, un rinnovo che ha il sapore di un grande colpo per il club rossoblù.Con il dirigente lombardo, il Bologna ha intrapreso un cammino che lo ha trasformato in una delle realtà più affascinanti del calcio italiano. La squadra, che un tempo lottava per la salvezza, ora è un’avversaria temibile anche per le big, merito di un progetto serio e di una gestione che punta sulla continuità e sull’innovazione.ha avuto il merito di costruire una base solida, e ora, con la guida di Vincenzo Italiano, la squadra si avvicina sempre di più ai vertici del calcio italiano, con sogni europei sempre più concreti.