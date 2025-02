Bergamonews.it - Sarnico, luci spente in municipio e un incontro per ridurre i consumi energetici

Il Comune diaderisce a M’illumino di meno 2025, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili con undi sensibilizzazione e lo spegnimento delleesterne al.In occasione dell’iniziativa, domenica 16 febbraio, il Comune spegnerà leesterne ale lunedì 17 febbraio alle 20.30 all’Auditorium comunale dipromuoverà “Piccoli gesti di sostenibilità”,dedicato a semplici azioni che possono fare la differenza nella riduzione dei, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con Fedabo, azienda di consulenza per la gestione energetica.Nel corso dell’tre esperti aiuteranno a capire come rendere la quotidianità più sostenibile, con soluzioni pratiche pere l’impatto ambientale nella vita di tutti i giorni.