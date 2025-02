Ilgiorno.it - Sarah Toscano e Matteo Berrettini: il ‘Ti amo’ da Sanremo 2025. E la risposta del tennista

Milano, 16 febbraio– Non solo musica al Festival di, ma anche risate, flirt e simpatiche dichiarazioni d’amore. Protagonisti di una divertente interazione sui social. La cantante di Vigevano, 17esima nella classifica finale della 75esima edizione della kermesse musicale, in un’intervista ha scherzosamente rivelato l'amore per ilromano, vincitore della Coppa Davis 2024. Alla domanda: “Se entrassecosa gli diresti?”, la 19enne ha risposto: “Ti amo”. Del resto, anche l’artista ha un passato daed è da sempre amante di quello sport, che ha anche voluto omaggiare con uno speciale look sul palco dell’Ariston durante la sua prima esibizione di ‘Amarcord’. Il video è poi spuntato online sul profilo Instagram di ‘Stylemagazineitalia’.