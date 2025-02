Oasport.it - Sarah Toscano brilla a Sanremo. Ma ha anche un passato di discreto livello nel tennis

, vincitrice della 23ma edizione del talent "Amici", si è classificata 17ma nella 75ma edizione del Festival dicon il brano "Amarcord": nelle scorse ore, però SuperTV ha sottolineato come la cantante abbia avuto un trascorso agonistico nel.La 19enne nel 2015 raggiunse la finale del Master Crevani tra le Under 10, mentre l'anno successivo vinse i Campionati Provinciali. Nel 2020 fece parte della squadra del Selva Alta Vigevano che conquistò la promozione in Serie C, infine nell'annata seguente raggiunse la classifica 2.7, la migliore della sua carriera