Lanazione.it - Sanseplcro, Narnese rivale di lusso. In attacco rientra bomber Valori

Leggi su Lanazione.it

Una bella fetta di stagione che il Sansepolcro si gioca nell’arco di appena quattro giorni lontano dal Buitoni e prima della sosta di domenica 23 febbraio: oggi c’è la tanto attesa partita di Narni e mercoledì prossimo il ritorno della Coppa Italia a Urbania. Occupiamoci pertanto del primo appuntamento, quello pomeridiano delle 14.30 al "Moreno Gubbiotti", dove i padroni di casa dellahanno la ghiotta opportunità di tornare in piena bazzica per la Serie D nella domenica in cui anche il Cannara sogna il primato dalle rive del Trasimeno, in quanto ospite del Castiglione del Lago. Intanto, nell’anticipo di ieri è finito 0-0 il derby fra Pierantonio e Pietralunghese, risultato non certo negativo per il Sansepolcro. Gli strascichi disciplinari della sfida contro il Cannara continuano a penalizzare la, anche stavolta orfana dell’attaccante Marchetti, del centrocampista Grifoni e soprattutto del centrale difensivo Ponti, titolare a tutti gli effetti.